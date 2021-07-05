"Україні треба дружити з Росією. Рада, що Путін і Байден домовилися": Баюл понесло

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України закликала "слов'янські народи ставитися з більшою любов'ю один до одного – дружити разом, а не воювати"

Баюл - олімпійська чемпіонка-1994 / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, закликала Україну і Росію "дружити, а не воювати". При цьому знаменита 43-річна фігуристка змовчала, що РФ розв'язала і підтримує війну на Донбасі.

А ще недавно Баюл пісочила російські ЗМІ: "Це не люди, а чорти".

"Ось зараз Україна відзначатиме 30-річчя незалежності. Тривають переговори про фільм, присвячений цьому, я ж перша олімпійська чемпіонка. І мені ніби роблять послугу – мовляв, нехай згода, ми тебе залишимо... А я просто завжди була проти війни. Коли преса пише "Баюл починає війну з Росією", це явний перегин палиці. Статті про танці з кимось на столі – окей, жарт. Але розмови про війну – це зовсім не смішно", – наводить слова Баюл Спорт-Експрес

"Слов'янські народи – побратими. Треба дружити разом, а не воювати. Ми маємо ставитися один до одного з більшою любов'ю", – вважає фігуристка

"Коли зустрілися Путін і Байден, я була шалено задоволена, що вони домовилися. Що будуть візи, що країни повернуться до спільної роботи і консульства відкриються знову. У мене величезна кількість російських друзів, я в інтерв'ю розмовляю російською мовою", – додала Баюл

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

Відзначимо, що напередодні на Донбасі загинув український медик. Через обстріли російських окупаційних військ не стало начальника медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітана Юрія Письменного.