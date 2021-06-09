"Гомофоб! Вимкни телевізор!" Баюл проїхалася по хореографу з Росії

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, яка проживає в Лас-Вегасі, звинуватила росіянина Олексія Желєзнякова в тому, що той піариться за чужий рахунок

Чемпіонка ОІ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Знаменита українка Оксана Баюл продовжує воювати з росіянами на просторах Instagram. Раніше олімпійська чемпіонка-1994 назвала дурепою росіянку, яка звинуватила її в наркозалежності. А тепер легендарна фігуристка гнівно відреагувала на пост Олексія Желєзнякова, хореографа групи російської тренерки Етері Тутберідзе.

Желєзняков жорстко розкритикував шоу, влаштоване в Москві на щорічній премії телеканалу "Муз ТВ". Його реакція обурила Оксану.

"Железняков знову піариться за чужий рахунок. Гомофоб! – написала у себе в Instagram Баюл. – Не подобається – не дивися "Муз ТВ", вимкни ТВ. Чому люди повинні приховувати? Я вже мовчу про його імпровізації на тему поламаних ляльок, які оживають ночами. Це нормально, залізна логіка... Про Тутберідзе і мілдронат – мовчок"

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Відзначимо, що, коментуючи раніше шоу від "Муз ТВ", Желєзняков обурився: "Це жесть, просто якесь збіговисько фріків, днище і сатанізм. Що сьогодні втюхують нашому юному поколінню! Один тільки Моргенштерн чого вартий! У той час, коли я працював в шоу-бізі, було багато різних людей – і так, були геї, і чимало. Я до них цілком спокійно ставлюся. Але те, що відбувається нині, переходить усі межі".

Відзначимо, що днями Баюл посміялася над відео з Путіним.

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