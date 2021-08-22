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Я відмовляюся від українського громадянства! Гучна заява Баюл

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 серпня, 09:50
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Перша олімпійська чемпіонка в незалежній Україні фігуристка Оксана Баюл вирішила більше нічого нікому не доводити і відмовитися від українського паспорта
Баюл виграла Олімпійські ігри 1994 року
Баюл виграла Олімпійські ігри 1994 року

"Я це роблю. Я так схвильована. Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене. Згідно українського законодавства, якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа, як і раніше визнається громадянином України лише в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", – написала Баюл в Instagram.

Перед цим спортсменка скаржилася, що її не запросили до Києва на святкування Дня незалежності.

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Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 року в Ліллехаммері.

Раніше ми писали, що Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто буде працювати? Всі тренери в Росії.

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Знаменита фігуристка заявляла, що "Україні треба дружити з Росією", а тепер дивується, що не отримала запрошення до Києва від президента країни.

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