Баюл накинулася на російські ЗМІ: Це не люди, а чорти

Олімпійська чемпіонка з України розлютилася на російські ЗМІ за постійні образливі матеріали про неї. Оксана Баюл назвала журналістів чортами

Оксана Баюл критикує російські ЗМІ

Олімпійська чемпіонка у фігурному катанні Оксана Баюл жорстко пройшлася по російським ЗМІ. Обурення українки викликала чергова публікація в російській пресі, де Баюл порівняли з п'яною качкою. Раніше Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані.

"Якщо не подобається, то не дивіться, що і o про що я говорю у себе на сторінці. Що говорите ви в своїх газетах... так це не люди, а чорти яким треба продавати газети. Я не перша і не остання", – відреагувала на критику Баюл.

Раніше Баюл обрушилася на росіян за допінгові скандали: Риба завжди гниє з голови. На думку фігуристки, у вживанні заборонених препаратів в Росії винне керівництво місцевого спорту. Також вона нагадала, що мельдоній заборонений дітям і підліткам.

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