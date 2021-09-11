11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30 Відео
Шахтар 2
Дніпро-1 0
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

"Дивлюся – літак таранить вежу!" Баюл з американським серцем згадала шок 9/11

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 вересня, 21:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фігуристка, яка відмовилася від України, поділилася своїм шоком від теракту двадцятирічної давності, який стався в США на її очах
Баюл була свідком теракту
Баюл була свідком теракту / Фото: Getty Images, Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка давно проживає в США і нещодавно відмовилася від громадянства України, висловилася стосовно 20-х роковин страшних терактів у Нью-Йорку.

Як виявилося, вежі-близнюки атакували на очах у самої Баюл.

"Ніколи не забути 11 вересня. Важко повірити, що минуло 20 років. Як я була очевидцем... Шок, всі ті картини, хаос і спогади про 9/11 в Нью-Йорку закарбувалися в моїй голові. Я ніколи не зможу забути... Я перебувала в той момент у своїй квартирі в Нью-Джерсі і бачила, як літак врізається в другу вежу. Боже, бережи Америку", – написала в Instagram Оксана Баюл, прикріпивши до посту фото брошки у вигляді американського прапора

Реклама

Нагадаємо, внаслідок терористичних актів, відомих як 9/11, 20 років тому загинули 2977 людей, враховуючи 19 терористів-викрадачів. Цей напад став наймасштабнішою смертоносною атакою на території США.

Реклама

Додамо, що Баюл відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя української Незалежності.

"Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", – сказала тоді фігуристка.

Пізніше в День незалежності України Баюл зізналася в любові до США.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Дніпро-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти