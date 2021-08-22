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Нехай щастить або не**й шастати: реакція Мережі на відмову Баюл від українського паспорта

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 серпня, 15:06
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Перша Олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл сьогодні приголомшила заявою про те, що вона відмовляється від українського громадянства. Як на це відреагувала Мережа
Оксана Баюл відмовилася від українського паспорту
Оксана Баюл відмовилася від українського паспорту / Фото: Instagram

Знаменита фігуристка вже 25 років живе в США. Однак тільки зараз вона зважилася на зміну громадянства.

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Під заявою чемпіонки в Instagram користувачі висловили свою думку на рішення колишньої українки. Більшість з них висловлювали критику в бік Баюл:

  • Нехай щастить або не**й шастати...
  • Головою в бортик ви давно судячи з усього тріснулись...
  • English??!!! Що за фігня!! Тільки кацапською!!!! Яка англійська!!??? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?!! Забули Літвіненко, Березовського!!?? Там лабораторії ламаються від новічка!
  • Баба з воза!
  • А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знають, хто ви
  • Це абсолютно нормально – ви навіть не говорите мовою країни, від якої відмовляєтеся. До побачення!
  • Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.
  • Скатертиною дорога, ображена дамочка.
  • І це все, через то що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Як шо так, то ви з глузду з'їхали!
  • Терміново висилайте російських "журналістів", потрібно зробити інтерв'ю!
  • Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорище, там и сиди
  • Хм... А чого це США? Шо в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші бо там всі тренера. Чому загнивающий запад, США скоро распадецца...
  • Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче, що ніде, окрім України її ніхто й не пам'ятає... Амінь!
  • Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? ви не Україну принизили, а себе
  • Дитячі обідкі якісь... Зарозумілість у Вас звичайно... Від скромності не вмрете. Ви виграли золото і поїхали в США. Україна вас зобов'язана поважати за п'яні витівки в готелях і нетверезі заяви типу: "Всі російські люблять швидку їзду"? А Ви висловлювалися стосовно агресії РФ проти України? Ну, так яка Ви українка?)

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul
Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

А перед цим Баюл не запросили на святкування 30-ї річниці незалежності України, на що вона поскаржилася в Мережі. Більшість порахували, що це і стало причиною відмови фігуристки від своєї батьківщини.

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Правда, особливого патріотизму за нею і не було помічено. У недавньому інтерв'ю російським ЗМІ Баюл заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Також в інтерв'ю вона захоплювалася вмінням Путіна домовлятися.

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