Нехай щастить або не**й шастати: реакція Мережі на відмову Баюл від українського паспорта

Знаменита фігуристка вже 25 років живе в США. Однак тільки зараз вона зважилася на зміну громадянства.
Під заявою чемпіонки в Instagram користувачі висловили свою думку на рішення колишньої українки. Більшість з них висловлювали критику в бік Баюл:
- Нехай щастить або не**й шастати...
- Головою в бортик ви давно судячи з усього тріснулись...
- English??!!! Що за фігня!! Тільки кацапською!!!! Яка англійська!!??? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?!! Забули Літвіненко, Березовського!!?? Там лабораторії ламаються від новічка!
- Баба з воза!
- А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знають, хто ви
- Це абсолютно нормально – ви навіть не говорите мовою країни, від якої відмовляєтеся. До побачення!
- Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.
- Скатертиною дорога, ображена дамочка.
- І це все, через то що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Як шо так, то ви з глузду з'їхали!
- Терміново висилайте російських "журналістів", потрібно зробити інтерв'ю!
- Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорище, там и сиди
- Хм... А чого це США? Шо в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші бо там всі тренера. Чому загнивающий запад, США скоро распадецца...
- Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче, що ніде, окрім України її ніхто й не пам'ятає... Амінь!
- Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? ви не Україну принизили, а себе
- Дитячі обідкі якісь... Зарозумілість у Вас звичайно... Від скромності не вмрете. Ви виграли золото і поїхали в США. Україна вас зобов'язана поважати за п'яні витівки в готелях і нетверезі заяви типу: "Всі російські люблять швидку їзду"? А Ви висловлювалися стосовно агресії РФ проти України? Ну, так яка Ви українка?)
А перед цим Баюл не запросили на святкування 30-ї річниці незалежності України, на що вона поскаржилася в Мережі. Більшість порахували, що це і стало причиною відмови фігуристки від своєї батьківщини.
Правда, особливого патріотизму за нею і не було помічено. У недавньому інтерв'ю російським ЗМІ Баюл заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Також в інтерв'ю вона захоплювалася вмінням Путіна домовлятися.
А ще раніше ми писали, що Баюл була помічена в симпатії до Путіна. Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. При цьому в своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимир Володимирович".