Кікбоксер нокаутував суперника ефектним ударом коліном в голову

Японський кікбоксер Юта Мацуяма ефектно нокаутував свого суперника Суїзу Сора на турнірі K1 World GP. У першому раунді бійці зійшлися в близькому бою. Мацуяма завдав серію ударів кулаками, а потім несподівано застосував удар коліном, який припав точно в голову Сорі.
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