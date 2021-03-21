Кікбоксер нокаутував суперника ефектним ударом коліном в голову

Бій завершився вже в першому раунді

Японський кікбоксер Юта Мацуяма ефектно нокаутував свого суперника Суїзу Сора на турнірі K1 World GP. У першому раунді бійці зійшлися в близькому бою. Мацуяма завдав серію ударів кулаками, а потім несподівано застосував удар коліном, який припав точно в голову Сорі.

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Дивіться яскраві нокаути в ММА:

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