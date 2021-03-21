Кикбоксер нокаутировал соперника эффектным ударом коленом в голову

Японский кикбоксер Юта Мацуяма эффектно нокаутировал своего соперника Суизу Сора на турнире K1 World GP. В первом раунде бойцы сошлись в близком бою. Мацуяма нанес серию ударов кулаками, а затем неожиданно применил удар коленом, который пришелся точно в голову Соре.
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