Росіянин забив суперника і захистив колишній пояс Гвоздика. 16-й поспіль нокаут "Вовка"!

Російський чемпіон світу WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв переможно повернувся в ринг 20 березня після простою майже в півтора року. "Вовк" з Дагестану добув 16-ту перемогу в профі, нокаутувавши німця Адама Дейнеса. раніше непереможний чеченець викликав Усика на бій о четвертій годині ночі .

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Артур Бетербієв – Адам Дейнес / Фото: Top Rank Instagram

Рефері зупинив бій після важкого нокауту Дейнеса в 10-му раунді і зафіксував перемогу росіянина технічним нокаутом, коли секунданти Адама викинули білий рушник.

При цьому німецький боксер вже в першому раунді побував у нокдауні, але зумів продовжити бій і навіть жорстко відповідав моментами.

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Для Бетербієва ця зустріч стала першою з жовтня 2019 року. тоді росіянин нокаутував українця Олександра Гвоздика і відібрав у нього пояс WBC. Для Бетербієва ця перемога стала вже 16-й в кар'єрі. Він виграв всі бої, причому у всіх перемагав достроково. Дейнес зазнав другої поразки в кар'єрі.

Раніше ми також повідомляли, що російський боксер, який нокаутував українця Гвоздика, націлився на нове громадянство .

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