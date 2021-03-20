Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Росіянин забив суперника і захистив колишній пояс Гвоздика. 16-й поспіль нокаут "Вовка"!

20 березня, 23:54

Олена Павлова Олена Павлова

Артур Бетербієв потужно повернувся в ринг в Москві

Російський чемпіон світу WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв переможно повернувся в ринг 20 березня після простою майже в півтора року. "Вовк" з Дагестану добув 16-ту перемогу в профі, нокаутувавши німця Адама Дейнеса. раніше непереможний чеченець викликав Усика на бій о четвертій годині ночі .

Реклама

Артур Бетербієв – Адам Дейнес

Артур Бетербієв – Адам Дейнес / Фото: Top Rank Instagram

Рефері зупинив бій після важкого нокауту Дейнеса в 10-му раунді і зафіксував перемогу росіянина технічним нокаутом, коли секунданти Адама викинули білий рушник.

При цьому німецький боксер вже в першому раунді побував у нокдауні, але зумів продовжити бій і навіть жорстко відповідав моментами.

Реклама

Для Бетербієва ця зустріч стала першою з жовтня 2019 року. тоді росіянин нокаутував українця Олександра Гвоздика і відібрав у нього пояс WBC. Для Бетербієва ця перемога стала вже 16-й в кар'єрі. Він виграв всі бої, причому у всіх перемагав достроково. Дейнес зазнав другої поразки в кар'єрі.

Раніше ми також повідомляли, що російський боксер, який нокаутував українця Гвоздика, націлився на нове громадянство .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер нокаут Артур Бетербієв
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу
Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світуБокс
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперника
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперникаБокс
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раунді
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раундіБокс
Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовля
Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовляБокс
Український Тайсон важить 122 кг і вирубав всі своїх суперників:
Український Тайсон важить 122 кг і вирубав всі своїх суперників: "Класний боксер"Бокс
Олександр Усик:
Олександр Усик: "Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це – інформаційна війна"Бокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти