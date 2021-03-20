Россиянин забил соперника и защитил бывший пояс Гвоздика. 16-й кряду нокаут "Волка"!

Российский чемпион мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев победно вернулся в ринг 20 марта после простоя почти в полтора года. "Волк" из Дагестана добыл 16-ю победу в профи, нокаутировав немца Адама Дейнеса. Ранее непобедимый чеченец вызвал Усика на бой в четыре часа ночи.

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Артур Бетербиев – Адам Дейнес / Фото: Top Rank Instagram

Рефери остановил бой после тяжелого нокаута Дейнеса в 10-м раунде и зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом, когда секунданты Адама выбросили белое полотенце.

При этом немецкий боксер уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой и даже жестко отвечал моментами.

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Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда россиянин нокаутировал украинца Александра Гвоздикаи отобрал у него пояс WBC. Для Бетербиева эта победа стала уже 16-й в карьере. Он выиграл все бои, причем во всех побеждал досрочно. Дейнес потерпел второе поражение в карьере.

Ранее мы также сообщали, что российский боксер, нокаутировавший украинца Гвоздика, нацелился на новое гражданство.

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