Українського бійця позбавили чемпіонського пояса і відсторонили від турнірів на 4 роки

Зірка українського кікбоксингу Артур Кишенко відсторонений від змагань на найближчі кілька років. Титулований боєць, який дружив з Василем Ломаченком, несподівано попався на вживанні заборонених речовин. Раніше ми показували брутальний нокаут в жіночому кікбоксингу.

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Артур Кишенко / Фото: Instagram

В прес-релізі французької організації Arena Fight Championship повідомляється про позбавлення Артура Кішенка титулу чемпіона в середній вазі через провалий допінг-тест. В організмі Кішенка знайшли заборонений препарат після поєдинку з Йоханом Лідоном. А як раз в тому бою українець переміг і став чемпіоном організації у вазі до 81 кг.

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В результаті 34-річний Кішенко відсторонений від участі в турнірах ліги на 4 роки. Термін дискваліфікації спортсмена відраховується з липня 2019-го року. А його чемпіонський пояс переходить до Лідона.

Нагадаємо, що одесит Кішенко на прізвисько "Білка" є багаторазовим чемпіоном світу і Європи з тайського боксу серед любителів. Потім перебрався в профі і в 2018 році займав перше місце серед середньоваговиків в рейтингу CombatPress.com. У 2019 році навіть переможно дебютував в профі-боксі.

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