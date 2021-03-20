Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Українського бійця позбавили чемпіонського пояса і відсторонили від турнірів на 4 роки

20 березня, 17:36

Олена Павлова Олена Павлова

Артур Кишенко зробив успішну кар'єру в кікбоксингу

Зірка українського кікбоксингу Артур Кишенко відсторонений від змагань на найближчі кілька років. Титулований боєць, який дружив з Василем Ломаченком, несподівано попався на вживанні заборонених речовин. Раніше ми показували брутальний нокаут в жіночому кікбоксингу.

Реклама

Артур Кишенко

Артур Кишенко / Фото: Instagram

В прес-релізі французької організації Arena Fight Championship повідомляється про позбавлення Артура Кішенка титулу чемпіона в середній вазі через провалий допінг-тест. В організмі Кішенка знайшли заборонений препарат після поєдинку з Йоханом Лідоном. А як раз в тому бою українець переміг і став чемпіоном організації у вазі до 81 кг.

Читайте також: Так не тримав удар навіть Кличко: боксер пропустив п'ять ударів в голову, а у відповідь покривлявся

Реклама

В результаті 34-річний Кішенко відсторонений від участі в турнірах ліги на 4 роки. Термін дискваліфікації спортсмена відраховується з липня 2019-го року. А його чемпіонський пояс переходить до Лідона.

Нагадаємо, що одесит Кішенко на прізвисько "Білка" є багаторазовим чемпіоном світу і Європи з тайського боксу серед любителів. Потім перебрався в профі і в 2018 році займав перше місце серед середньоваговиків в рейтингу CombatPress.com. У 2019 році навіть переможно дебютував в профі-боксі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

допінг дискваліфікація змішані єдиноборства Артур Кишенко кікбоксинг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нокаут
Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла головаMMA
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воноMMA
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММА
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММАMMA
"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережахMMA
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгу
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгуMMA
"А де цицьки?" Новий поворот в історії з видаленим фото української красуні з UFCMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти