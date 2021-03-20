Украинского бойца лишили чемпионского пояса и отстранили от турниров на 4 года

Звезда украинского кикбоксинга Артур Кишенко отстранен от соревнований на ближайшие несколько лет. Титулованный боец, который дружил с Василием Ломаченко, неожиданно попался на употреблении запрещенных веществ. Ранее мы показывали брутальный нокаут в женском кикбоксинге.

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Артур Кишенко / Фото: Instagram

В пресс-релизе французской организации Arena Fight Championship сообщается о лишении Артура Кишенко титула чемпиона в среднем весе из-за проваленного допинг-теста. В организме Кишенко нашли запрещенный препарат после поединка с Йоханом Лидоном. А как раз в том бою украинец победил и стал чемпионом организации в весе до 81 кг.

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В итоге 34-летний Кишенко отстранен от участия в турнирах лиги на 4 года. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с июля 2019-го года. А его чемпионский пояс переходит к Лидону.

Напомним, что одессит Кишенко по прозвищу "Белка" является многократным чемпионом мира и Европы по тайскому боксу среди любителей. Затем перебрался в профи и в 2018 году занимал первое место среди средневесов в рейтинге CombatPress.com. В 2019-м даже победно дебютировал в профи-боксе.

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