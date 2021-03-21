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Били до посиніння і цілувалися: в фіналі чемпіонату з ляпасів поляк наваляв росіянину

21 березня, 09:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спорт для тих, хто добре тримає удар

У Польщі пройшов знаменитий турнір з ляпасів Punchdown 3. Суть змагання полягає в тому, хто сильніше і точніше дасть своєму опонентові ляпас. Кращого визначають судді, якщо, звичайно, учасники турніру не втрачають свідомість від чергового ляпаса.

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Переможцем турніру вдруге поспіль став місцевий "спортсмен" Давид Залевський, який переміг у фіналі росіянина Василя Камоцького, що став відомим після вірусного відео, на якому Василь знищує суперника в кілька разів меншого за нього.

У фіналі повторити свій подвиг йому не вдалося. Після трьох раундів судді так і не змогли віддати перемогу комусь із спортсменів, тому було проведено ще два овертайми, за підсумками яких перемогу віддали Залевському. Ви тільки подивіться, як виглядає обличчя переможця!

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У андеркарті головного бою відбулася битва двох дівчат. Моніка "Есмеральда" Годлевська перемогла Анастасію Яндальцеву, після чого дівчата злилися в жаркому поцілунку.

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чемпіонат ляпас

Джерело: Сегодня|Спорт

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