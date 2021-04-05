Гольфістка з Мілана зведе з розуму будь-кого: гарячі фото Елеонори

Тепер зрозуміло, чому багатії так люблять гольф

Гольф – це не тільки спорт мільйонерів, а й красунь. Підтвердженням цьому є чарівна італійка Елеонора Інкардона. Пекуча шатенка успішно поєднує кар'єру в гольфі і модельний бізнес. Крім цього, Елеонора відкрила ювелірний магазин, де торгує дорогими годинниками.

При цьому, дівчина не забуває регулярно радувати своїх підписників, а їх у неї майже півмільйона, пікантними знімками в Instagram.

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