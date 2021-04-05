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До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску

5 квітня, 01:00

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Пальмочка" до лиця Ользі Янчук

Поки лідер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес забивав переможний і, можливо, чемпіонський м'яч Динамо в поєдинку з Олександрією 2:1, його кохана тенісистка Ольга Янчук вирішила злегка змінити свій імідж.

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Блондинка, котра наприкінці листопада народила динамівцю Родрігесу сина Жерсона Джуніора, зробила собі зачіску- "пальмочку".

Треба визнати, ця зачіска відмінно поєднується з чорним боді, в якому Ольга постала перед своїми фоловерами.

"Дай мені це!" – підписала тенісистка знімок, судячи з запису в Instagram, зроблений в апартаментах на Печерську

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Додамо, що для Жерсона Родрігеса недільний гол у ворота Олександрії став уже третім поспіль. До цього він відзначився в матчах за Люксембург проти Португалії (1:3) і Ірландії (1:0).

Дивіться, як Родрігес забивав Олександрії, Португалії та Ірландії

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Нагадаємо, за шість турів до фінішу УПЛ Динамо Жерсона Родрігеса випереджає Шахтар на сім очок. Через тур, 17 квітня, нас чекає битва грандів – Шахтар проти Динамо.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
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5
4
33
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35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
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Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
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-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
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10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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Динамо Київ тенісистка Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Джерело: Сегодня|Спорт

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