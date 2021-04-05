До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску

Поки лідер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес забивав переможний і, можливо, чемпіонський м'яч Динамо в поєдинку з Олександрією 2:1, його кохана тенісистка Ольга Янчук вирішила злегка змінити свій імідж.

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Блондинка, котра наприкінці листопада народила динамівцю Родрігесу сина Жерсона Джуніора, зробила собі зачіску- "пальмочку".

Треба визнати, ця зачіска відмінно поєднується з чорним боді, в якому Ольга постала перед своїми фоловерами.

"Дай мені це!" – підписала тенісистка знімок, судячи з запису в Instagram, зроблений в апартаментах на Печерську

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Додамо, що для Жерсона Родрігеса недільний гол у ворота Олександрії став уже третім поспіль. До цього він відзначився в матчах за Люксембург проти Португалії (1:3) і Ірландії (1:0).

Дивіться, як Родрігес забивав Олександрії, Португалії та Ірландії

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Нагадаємо, за шість турів до фінішу УПЛ Динамо Жерсона Родрігеса випереджає Шахтар на сім очок. Через тур, 17 квітня, нас чекає битва грандів – Шахтар проти Динамо.

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