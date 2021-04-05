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Гольфистка из Милана сведет с ума любого: горячие фото Элеоноры

5 апреля, 20:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Теперь понятно, почему богачи так любят гольф

Гольф – это не только спорт миллионеров, но и красоток. Подтверждением этому является очаровательная итальянка Элеонора Инкардона. Жгучая шатенка успешно совмещает карьеру в гольфе и модельный бизнес. Кроме этого, Элеонора открыла ювелирный магазин, где торгует дорогостоящими часами.

При этом, девушка не забывает регулярно радовать своих подписчиков, а их у нее почти полмиллиона, пикантными снимками в Instagram.

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гольф WAGs гольфистка

Источник: Сегодня|Спорт

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