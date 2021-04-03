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Всі вони пишуть мені: як футболісти домагаються "нової Кардаш'ян"

3 квітня, 15:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Красуня з Австралії не залишить нікого байдужим

Теммі Хемброу, одна з сестер Хемброу, яких в Австралії охрестили як "нові Кардаш'ян", під час спілкування з фанатами в соцмережах зізналася, що отримує багато повідомлень від відомих футболістів. "Я клянусь Богом, що всі гравці надсилають мені повідомлення", – заявила красуня.

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Дівчина має 10 мільйонів підписників у Instagram, з якими регулярно ділиться секретами про своє життя, дає поради, пов'язані з фітнесом та їжею. Також Теммі виховує двох дітей – сина Вольфа і дочку Саскі.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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