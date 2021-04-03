Всі вони пишуть мені: як футболісти домагаються "нової Кардаш'ян"

Теммі Хемброу, одна з сестер Хемброу, яких в Австралії охрестили як "нові Кардаш'ян", під час спілкування з фанатами в соцмережах зізналася, що отримує багато повідомлень від відомих футболістів. "Я клянусь Богом, що всі гравці надсилають мені повідомлення", – заявила красуня.

Реклама

Дівчина має 10 мільйонів підписників у Instagram, з якими регулярно ділиться секретами про своє життя, дає поради, пов'язані з фітнесом та їжею. Також Теммі виховує двох дітей – сина Вольфа і дочку Саскі.

Реклама

Реклама

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама