Не відпочиває! Що робить дружина зірки збірної України на Мальдівах?

Днями дружина півзахисника Аталанти і збірної України Руслана Малиновського розповіла історію, як на Мальдівах "розводять" гостей. Сьогодні Роксана запостила парочку сексуальних знімків з райських островів.
"Дехто запитує, від чого ж я відпочиваю? Я не відпочиваю, я насолоджуюся сонцем, океаном і свободою разом зі своєю родиною, поки є така можливість Тут ми носимо маску тільки в буфеті", – написала Роксана в Instagram.
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5 фактів про новий локдаун, які має знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.
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