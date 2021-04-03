Не відпочиває! Що робить дружина зірки збірної України на Мальдівах?

Днями дружина півзахисника Аталанти і збірної України Руслана Малиновського розповіла історію, як на Мальдівах "розводять" гостей. Сьогодні Роксана запостила парочку сексуальних знімків з райських островів.

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"Дехто запитує, від чого ж я відпочиваю? Я не відпочиваю, я насолоджуюся сонцем, океаном і свободою разом зі своєю родиною, поки є така можливість Тут ми носимо маску тільки в буфеті", – написала Роксана в Instagram.

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