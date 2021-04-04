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Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-Романчук

4 квітня, 19:58

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Легкоатлетка очевидно применшила свої принади, попросивши оцінити цей знімок всього лише за 10-бальною шкалою

Свіжеспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук вкотре вразила фоловерів своєю красою, опублікувавши фото з великим фокусом на своїх грудях.

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Причому красуня зі стразами під бровами схожа чи то на індійську принцесу, чи то на космічну героїню фільму про майбутнє.

"Як вам образ – від 1 до 10?" – поцікавилася у своїх підписників в Instagram Марина Бех-Романчук

"Вогонь! Десятки замало. Всі сто!" – відповідають прихильники спортсменки

Дивіться більше фото Марини Бех-Романчук

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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легка атлетика спортсменка Марина Бех WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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