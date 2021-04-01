Секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася в любові

Одна з найпривабливіших дівчат світової легкої атлетики, українка Марина Бех-Романчук, встигає не тільки підкорювати вершини на стадіонах, а й активно вести свої соцмережі. Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину часто ділиться досить відвертими фото з шанувальниками. Черговий кадр вона представила чорно-білим і здалася разом з чоловіком – плавцем Михайлом Романчуком.

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Нещодавно спортсменка-красуня похвалилася видом ззаду.

Марина злегка прочинила свої груди, притулилася до могутнього торсу чоловіка і зізналася йому в своїх почуттях:

"Люблю. Просто на душі тепло".

Чоловік одним з першим відгукнувся на фотографію, постаравшись не відстати від Марини: "Дуже люблю". Як розповідала легкоатлетка, її фото перед публікацією практично завжди проходять цензуру у Романчука. Марина і Михайло одружені вже два з половиною роки, але їхні почуття не остигають.

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Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна з найяскравіших пар українського спорту влітку буде представляти країну на Олімпійських іграх в Токіо.

Hаніше легкоатлетка показала на природі всю свою красу.

Дивіться, як Марина займалася на стадіоні в Белеку:

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