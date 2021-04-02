Українська красуня претендує на звання найкращої в Європі

Легкоатлетка Марина Бех в березні виграла континентальну першість у стрибках в довжину

Знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук – знову в центрі уваги. На цей раз 26-річна дівчина з Хмельницької області претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи за підсумками березня. Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи.

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Функціонери легкої атлетики проводять голосування в соцмережах. Українка – одна з чотирьох претенденток на почесне звання. Її конкурентки: спринтерка Айла Дель Понте зі Швейцарії, многоборка з Бельгії Нафіссату Тіам і Надін Віссер – чемпіонка Європи в бігу на 60 м з бар'єрами. Свою думку можна висловити до полудня вівторка (за середньоєвропейським часом), 6 березня.

Напередодні секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася в любові.

Після континентального форуму в польській Торуні Марина Бех-Романчук вирушила на відновлювальний збір до Туреччини. Там українська зірка продовжує підготовку до літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Японії.

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Дивіться, як Марина красувалася перед дзеркалом у спортзалі:

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