"Це просто кайф": вид зверху на тренуванні сексуальної спортсменки

Українська стрибунка в довжину Марина Бех готується до змагань в теплій Туреччині

Наша знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук навіть в буденний день намагається поділитися позитивними емоціями зі своїми шанувальниками. Сьогодні один із секс-символів українського спорту показала, як займається на стадіоні. Зараз вона перебуває в турецькому Белеку на тренувальному зборі.

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Нещодавно чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 Євро з легкої атлетики.

Марина показала, як вона в спортивній формі виглядає зверху, піднявши телефон і знявши коротке відео. "Коли знову вийшло сонечко і тренуєшся просто в кайф", – підписала Бех-Романчук кадри, помахавши кіскою і обдарувавши всіх променистою усмішкою.

Навіть прості рухи на стадіоні прима "королеви спорту" вміє представити привабливо.

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Також сьогодні вона і похвалилася своїм здоровим і поживним сніданком.

А трохи раніше дівчина привабливо підтримала людей з синдромом Дауна.

Нещодавно легкоатлетка показала на природі всю свою красу. Дивіться також, як Марина красувалася перед дзеркалом у спортзалі:

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