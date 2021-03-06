Найкращий стрибок року в світі! Українка Бех-Романчук – чемпіонка Європи

Марина в останній спробі перевершила конкурентку з Німеччини. Браво!

Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину!

Реклама

На європейській легкоатлетичній першості в закритому приміщенні в Польщі українка в останній спробі показала найкращий результат сезону в світі – 6.92 метра, на 4 сантиметри перевершивши свою головну конкурентку – німкеню Малайку Міхамбо.

Хто секс-символ українського спорту: Бех чи Левченко

Зробивши "золотий" стрибок, Марина Бех-Романчук не стримувала емоцій – її переможний крик було чути на весь стадіон.

Реклама

Додамо, що третьою стала шведка Хадда Санья, яка в своєму найкращому стрибку полетіла на 6.75.

Реклама Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Читайте також: У 15 років – дебютна перемога в профі! Українець виграв матч зі снукеру ефектним ударом

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках у довжину. 25-річна брюнетка з села Морозів Хмельницької області одружена з плавцем Михайлом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама