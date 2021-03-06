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Найкращий стрибок року в світі! Українка Бех-Романчук – чемпіонка Європи

6 березня, 22:30

Олег Люлька Олег Люлька

Марина в останній спробі перевершила конкурентку з Німеччини. Браво!

Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину!

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На європейській легкоатлетичній першості в закритому приміщенні в Польщі українка в останній спробі показала найкращий результат сезону в світі – 6.92 метра, на 4 сантиметри перевершивши свою головну конкурентку – німкеню Малайку Міхамбо.

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Зробивши "золотий" стрибок, Марина Бех-Романчук не стримувала емоцій – її переможний крик було чути на весь стадіон.

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Додамо, що третьою стала шведка Хадда Санья, яка в своєму найкращому стрибку полетіла на 6.75.

Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, Марина Бех-Романчук срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках у довжину. 25-річна брюнетка з села Морозів Хмельницької області одружена з плавцем Михайлом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

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легка атлетика перемога стрибки у довжину Марина Бех

Джерело: Сегодня|Спорт

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