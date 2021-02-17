Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє

Марина Бех-Романчук тренується в залах і чекає на тепле літо

Українська призерка чемпіонату світу в стрибках в довжину Марина Бех продовжує радувати своїх шанувальників привабливими фотографіями. Незважаючи на морозну погоду, одна з найсексуальніших наших легкоатлеток знаходить можливість показати себе у всій красі. Днями секс-символ українського спорту отримала шикарний подарунок на Валентина й розплатилася на кухні.

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На свіжому фото Марина показала свої шикарні форми, відвернувшись від фотографа. "В мінус 20 я мрію тільки про літо", – підписала дівчина кадр.

Тим часом, Ярослава Магучіх відривається після рекордного стрибка: танці на столі з шампанським.

У минулому році Марина стала другою в нашому опитуванні на звання найкращої спортсменки року в Україні, поступившись першістю дзюдоїстці Дарині Білодід, але першою – за версією журналістів країни.

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Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Нинішньої зими Марина виступала на чемпіонаті України в Сумах. Головним стартом сезону в залах буде чемпіонат Європи в Польщі. Влітку ж Бех-Романчук разом з чоловіком поїде на Олімпійські ігри в Токіо.

Раніше Бех блиснула тілом після свят.

Дивіться, що Марина робила в День закоханих:

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