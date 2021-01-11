Сексуальна стрибунка Марина Бех похизувалася тілом після свят

Українська легкоатлетка скучила за змаганнями і готова до виступів

Після новорічних свят спортсмени поступово повертаються в тренувальний і навіть змагальний ритм. Сьогодні про своє бажання швидше вийти на стадіони повідала призерка чемпіонату світу в стрибках в довжину Марина Бех-Романчук. Днями красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл.

Реклама

25-річна легкоатлетка з Хмельницької області показала фотографію свого спортивного тіла в манежі, зрадівши можливості знову тренуватися:

"Після захоплюючого святкування Нового року тепер ми повернулися до важкої роботи".

Щоб не бути голослівною, дівчина під час заняттям в залі похвалилася своїм ідеальним пресом і... манікюром. "Привіт, новий тиждень", – пише Бех-Романчук.

Відео: Instagram

У 2020 році багато змагання скасували, але Марина стала призеркою кількох турнірів і однією з найуспішніших українок в світі. Асоціація спортивних журналістів назвала її спортсменкою року, а в нашому опитуванні вона посіла друге місце, поступившись дзюдоїстці Даші Білодід.

Реклама

Нещодавно сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му. Згадаймо, як Марина кокетувала, показуючи язик:

Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама