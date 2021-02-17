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Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает

17 февраля, 11:48

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Марина Бех-Романчук тренируется в залах и ждет теплого лета

Украинская призерка чемпионата мира в прыжках в длину Марина Бех продолжает радовать своих почитателей привлекательными фотографиями. Несмотря на морозную погоду, одна из самых сексуальных наших легкоатлеток находит возможность показать себя во всей красе. На днях секс-символ украинского спорта получила шикарный подарок на Валентина и расплатилась на кухне.

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На свежем фото Марина показала свои шикарные формы, отвернувшись от фотографа. "В минус 20 я мечтаю только о лете", – подписала девушка кадр.

Тем временем, Ярослава Магучих отрывается после рекордного прыжка: танцы на столе с шампанским.

В прошлом году Марина стала второй в нашем опросе на звание лучшей спортсменки года в Украине, уступив первенство дзюдоистке Дарье Белодед, но первой – по версии журналистов страны.

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Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Нынешней зимой Марина выступала на чемпионате Украины в Сумах. Главным стартом сезона в залах будет чемпионат Европы в Польше. Летом же Бех-Романчук вместе с мужем поедет на Олимпийские игры в Токио.

Ранее Бех блеснула телом после праздников.

Смотрите, что Марина делала в День всех влюбленных:

Марина Бех со штангой
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легкая атлетика фото лето Instagram купальник Марина Бех
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