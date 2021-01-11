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Сексуальная прыгунья Марина Бех блеснула телом после праздников

11 января, 20:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская легкоатлетка соскучилась за соревнованиями и готова к выступлениям

После новогодних праздников спортсмены постепенно возвращаются в тренировочный и даже соревновательный ритм. Сегодня о своем желании побыстрее выйти на стадионы поведала призерка чемпионата мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. На днях красотка-легкоатлетка Бех показала свои формы и рождественский стол.

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25-летняя легкоатлетка из Хмельницкой области показала фотографию своего спортивного тела в манеже, обрадовавшись возможности снова тренироваться:

"После увлекательного празднования Нового года теперь мы вернулись к тяжелой работе".

Чтобы не быть голословной, девушка во время занятием в зале похвасталась своим идеальным прессом и... маникюром. "Привет, новая неделя", – пишет Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук в зале Видео: Instagram

В 2020 году многие соревнования отменили, но Марина стала призеркой нескольких турниров и одной из самых успешных украинок в мире. Ассоциация спортивных журналистов назвала ее спортсменкой года, а в нашем опросе она заняла второе место, уступив дзюдоистке Дарье Белодед.

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Недавно секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м. Вспомним, как Марина кокетничала, показывая язык:

Марина Бех показывает язык Видео: Instagram

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легкая атлетика фото соревнования Марина Бех
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