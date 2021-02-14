Секс-символ украинского спорта получила шикарный подарок на Валентина и расплатилась на кухне

Марина Бех-Романчук украсила свою спальню букетом цветов от мужа и приготовила сырники

В День святого Валентина не могла не остаться без подарка одна из самых привлекательных украинских спортсменок – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Призерка чемпионата мира по легкой атлетике призналась в чувствах к супругу, пловцу Михаилу Романчуку, и получила от него эффектный подарок. После чего и не думала останавливаться.

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Узнавайте, как украинские спортсмены поздравляли любимых с Днем Валентина.

Прыгунья в длину показала шикарный букет алых роз от мужа, но и сама не захотела остаться в долгу, приготовив подарок.

Марина Бех-Романчук на День влюбленных

Также девушка решила побаловать и себя, и любимого простым и вкусным блюдом здоровой кухни – сырниками.

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При этом девушка, готовясь к соревнованиям, и не подумала расслабляться даже в такой праздничный день. Уделив внимание Михаилу, она отправилась в спортивный зал. "Выходной? Нет, не слышали", – с юмором подписала Бех видеоролик со штангой.

Марина Бех со штангой

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Напомним, молодые супруги будут представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио.

Ранее Марина Бех показала себя мастером на кухне и приготовила необычное блюдо. Смотрите, как Марина и Миша катались на горных лыжах:

Марина Бех катается на горных лыжах в Карпатах

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