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Секс-символ українського спорту отримала шикарний подарунок на Валентина і розплатилася на кухні

14 лютого, 21:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Марина Бех-Романчук прикрасила свою спальню букетом квітів від чоловіка і приготувала сирники

У День святого Валентина не могла не залишитися без подарунка одна з найпривабливіших українських спортсменок – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Призерка чемпіонату світу з легкої атлетики зізналася в почуттях до чоловіка, плавця Михайла Романчука, й отримала від нього ефектний подарунок. Після чого і не думала зупинятися.

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Дізнавайтеся, як українські спортсмени вітали улюблених з Днем Валентина.

Стрибунка в довжину показала шикарний букет червоних троянд від чоловіка, але і сама не захотіла залишитися в боргу, приготувавши подарунок.

Також дівчина вирішила побалувати і себе, і коханого простим і смачним блюдом здорової кухні – сирниками.

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При цьому дівчина, готуючись до змагань, і не подумала розслаблятися навіть такого святкового дня. Приділивши увагу Михайлу, вона вирушила в спортивний зал. "Вихідний? Ні, не чули", – з гумором підписала Бех відеоролик зі штангою.

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Нагадаємо, молоде подружжя буде представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Раніше Марина Бех показала себе майстром на кухні й приготувала незвичайну страву. Дивіться, як Марина і Михайло каталися на гірських лижах:

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легка атлетика плавання подарунок День святого Валентина Михайло Романчук Марина Бех
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