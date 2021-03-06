Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Лучший прыжок года в мире! Украинка Бех-Романчук – чемпионка Европы

6 марта, 22:30

Олег Люлька Олег Люлька

Марина в последней попытке обставила конкурентку из Германии. Браво!

Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину!

Реклама

На европейском легкоатлетическом первенстве в закрытом помещении в Польше украинка в последней попытке показала лучший результат сезона в мире – 6.92 метра, на 4 сантиметра превзойдя свою главную конкурентку – немку Малайку Михамбо.

Кто секс-символ украинского спорта: Бех или Левченко

Совершив "золотой" прыжок, Марина Бех-Романчук не сдерживала эмоций – ее победный крик был слышен на весь стадион.

Реклама

Добавим, что третьей стала шведка Хадди Санья, в своем лучшем прыжке улетевшая на 6.75.

Марина Бех-Романчук
Реклама

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Читайте также: В 15 лет – дебютная победа в профи! Украинец выиграл матч по снукеру эффектным ударом

Напомним, Марина Бех-Романчук - серебряная призерка чемпионата мира-2019 в прыжках в длину. 25-летняя брюнетка из села Морозов Хмельницкой области замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика победа прыжки в длину Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никто
Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никтоДругие
Тренер олимпийских чемпионок покончил жизнь самоубийством. Известна причина
Тренер олимпийских чемпионок покончил жизнь самоубийством. Известна причинаДругие
Задержан российский врач,
Задержан российский врач, "кинувший" сексапильную спортсменку-колясочницу на 29 миллионовДругие
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мира
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мираДругие
"Золотая девочка России" после анорексии родила дочь с "глазами, как у Бемби"Другие
Олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы не вакцинироваться
Олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы не вакцинироватьсяДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять