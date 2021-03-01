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Какие ноги в колготках! Вот почему эта красавица далеко прыгает

1 марта, 21:25

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Легкоатлетка Марина Бех поразила своими привлекательными фото с тюльпанами

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не устает поражать поклонников красоты своими формами. На очередных фотографиях 25-летняя сексуальная легкоатлетка предстала в белой блузке и черных колготках.

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Недавно украинская секси-спортсменка приоткрыла халат и показала свою гордость.

Ценители женского изящества смогли увидеть шикарные ноги девушки, а поясок подчеркивает ее прекрасную фигуру. Дополняют эффектную картину белые тюльпаны.

"Богиня", "Super sexy", – емко характеризуют Марину поклонники. Сама же спортсменка показала цветы уже в вазе. Вероятно, подарок супруга – пловца Михаила Романчука.

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Ранее соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает.

Напомним, Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира. В конце этой недели одна из лучших украинских спортсменок выступит на чемпионате Европы в Польше, а летом – на Олимпийских играх в Токио.

Смотрите, как Марина готовила сырники на День святого Валентина:

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легкая атлетика фото тюльпаны ноги прыжки в длину колготки Марина Бех
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