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Украинская спортсменка-красавица приоткрыла халат и показала свою гордость

18 февраля, 21:35

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Прыгунья Марина Бех-Романчук балует почитателей своими фото и видео

Знаменитая легкоатлетка Марина Бех продолжает делиться с подписчиками в соцсетях эффектными фотографиями и видеороликами. Сегодня сексуальная прыгунья в длину показала свою гордость – длинные ноги, благодаря которым добивается высоких результатов на международной арене.

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Девушка поздравила всех с морозным днем, кокетливо болтая ногами из-под приоткрытого халата.

Ноги Марины Бех-Романчук

Чуть ранее призерка чемпионата мира показала "просто селфи", представ в эффектном спортивном костюме для прыжков. Все прелести фигуры яркой спортсменки он, конечно, не скрыл.

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Также в халатике нараспашку Свитолина попрощалась с Австралией украинским хитом.

В начале марта в Польше пройдет чемпионата Европы – главный старт сезона в залах. А далее целью №1 для спортсменов будут Олимпийские игры в Токио.

Накануне соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом.

Смотрите, как Марина красовалась перед зеркалом:

Марина Бех перед тренировкой

Недавно сексуальная украинская легкоатлетка показала себя мастером на кухне.

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легкая атлетика видео ноги Марина Бех
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