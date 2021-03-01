Русский
$ 27,95
33,84
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Які ноги в колготках! Ось чому ця красуня далеко стрибає

1 березня, 21:25

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Легкоатлетка Марина Бех вразила своїми привабливими фото з тюльпанами

Знаменита стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук не втомлюється вражати шанувальників краси своїми формами. На чергових фотографіях 25-річна сексуальна легкоатлетка стала в білій блузці та чорних колготках.

Реклама

Нещодавно українська сексі-спортсменка відкрила халат і показала свою гордість.

Цінителі жіночої витонченості змогли побачити шикарні ноги дівчини, а поясок підкреслює її прекрасну фігуру. Доповнюють ефектну картину білі тюльпани.

"Богиня", "Super sexy" – ємко характеризують Марину шанувальники. Сама ж спортсменка показала квіти вже у вазі. Ймовірно, подарунок чоловіка – плавця Михайла Романчука.

Реклама

Раніше спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє.

Нагадаємо, Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу. В кінці цього тижня одна з найкращих українських спортсменок виступить на чемпіонаті Європи в Польщі, а влітку – на Олімпійських іграх в Токіо.

Дивіться, як Марина готувала сирники на День святого Валентина:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика фото тюльпани ноги стрибки у довжину колготки Марина Бех
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причинаІнші
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спорті
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спортіІнші
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчіІнші
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркою
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркоюІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти