Які ноги в колготках! Ось чому ця красуня далеко стрибає

Знаменита стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук не втомлюється вражати шанувальників краси своїми формами. На чергових фотографіях 25-річна сексуальна легкоатлетка стала в білій блузці та чорних колготках.
Нещодавно українська сексі-спортсменка відкрила халат і показала свою гордість.
Цінителі жіночої витонченості змогли побачити шикарні ноги дівчини, а поясок підкреслює її прекрасну фігуру. Доповнюють ефектну картину білі тюльпани.
"Богиня", "Super sexy" – ємко характеризують Марину шанувальники. Сама ж спортсменка показала квіти вже у вазі. Ймовірно, подарунок чоловіка – плавця Михайла Романчука.
Раніше спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє.
Нагадаємо, Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу. В кінці цього тижня одна з найкращих українських спортсменок виступить на чемпіонаті Європи в Польщі, а влітку – на Олімпійських іграх в Токіо.
Дивіться, як Марина готувала сирники на День святого Валентина:
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