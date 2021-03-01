Які ноги в колготках! Ось чому ця красуня далеко стрибає

Знаменита стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук не втомлюється вражати шанувальників краси своїми формами. На чергових фотографіях 25-річна сексуальна легкоатлетка стала в білій блузці та чорних колготках.

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Нещодавно українська сексі-спортсменка відкрила халат і показала свою гордість.

Цінителі жіночої витонченості змогли побачити шикарні ноги дівчини, а поясок підкреслює її прекрасну фігуру. Доповнюють ефектну картину білі тюльпани.

"Богиня", "Super sexy" – ємко характеризують Марину шанувальники. Сама ж спортсменка показала квіти вже у вазі. Ймовірно, подарунок чоловіка – плавця Михайла Романчука.

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Раніше спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє.

Нагадаємо, Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу. В кінці цього тижня одна з найкращих українських спортсменок виступить на чемпіонаті Європи в Польщі, а влітку – на Олімпійських іграх в Токіо.

Дивіться, як Марина готувала сирники на День святого Валентина:

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