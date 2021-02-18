Українська спортсменка-красуня відкрила халат і показала свою гордість

Знаменита легкоатлетка Марина Бех продовжує ділитися з підписниками в соцмережах ефектними фотографіями і відеороликами. Сьогодні сексуальна стрибунка в довжину показала свою гордість – довгі ноги, завдяки яким добивається високих результатів на міжнародній арені.

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Дівчина привітала всіх з морозним вдень, кокетливо бовтаючи ногами з-під відкритого халата.

Трохи раніше призерка чемпіонату світу показала "просто селфі", поставши в ефектному спортивному костюмі для стрибків. Всі принади фігури яскравої спортсменки він, звичайно, не приховав.

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Також у халатику нарозхрист Світоліна попрощалася з Австралією українським хітом.

На початку березня в Польщі відбудеться чемпіонату Європи – головний старт сезону в залах. А далі метою №1 для спортсменів будуть Олімпійські ігри в Токіо.

Напередодні спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом.

Дивіться, як Марина красувалася перед дзеркалом:

Нещодавно сексуальна українська легкоатлетка показала себе майстром на кухні.

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