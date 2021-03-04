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В 15 лет – дебютная победа в профи! Украинец выиграл матч по снукеру эффектным ударом

4 марта, 15:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юлиан Бойко сумел взять верх над 48-летним соперником из Ирландии

Молодой снукерист Юлиан Бойко продолжает заявлять о себе на высоком уровне. В прошлом году юный украинец стал чемпионом Европы по снукеру в 14 лет. Сегодня парень добыл первую победу среди профессионалов в Мировом снукерном туре. Случилось это на Gibraltar Open, который проходит в английском Милтон-Кинсе.

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Соперником нашего соотечественника был опытный ирландец Фергал О'Брайен. Борьба шла в семи фреймах – то есть, до четырех выигранных. И удача оказалась на стороне Юлиана – 4:3. Причем, в этой борьбе он продемонстрировал очень эффектный и эффективный удар.

Интересно, что в октябре прошлого года Юлиан выиграл первые фреймы, разойдясь ничьей с англичанином Джоном Эстли – 2:2. В возрасте 15 лет и 13 дней он стал самым молодым игроком среди профессионалов, кому это удалось. Примечательно, что турнир также проходил в Милтон-Кинсе.

Также парень еще в прошлом году успел отметиться в профи "скорострельностью": Бойко меньше всех тратит времени на удар.

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А порой парень позволяет себя расслабиться и попробовать различные трюки. "Когда устал тренироваться", Юлиан может сделать вот такой удар ручкой.

Недавно теннисист поразил трюком с мячом.

Смотрите также впечатляющий удар гольфистки Люси Робсон:

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа Видео: Instagram
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победа бильярд снукер Юлиан Бойко
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