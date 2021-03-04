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У 15 років – дебютна перемога в профі! Українець виграв матч зі снукеру ефектним ударом

4 березня, 15:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Юліан Бойко зумів взяти верх над 48-річним суперником з Ірландії

Молодий снукерист Юліан Бойко продовжує заявляти про себе на високому рівні. В минулому році юний українець став чемпіоном Європи зі снукеру в 14 років. Сьогодні хлопець здобув першу перемогу серед професіоналів у Світовому снукерному турі. Сталося це на Gibraltar Open, який проходить в англійському Мілтон-Кінсі.

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Суперником нашого співвітчизника був досвідчений ірландець Фергал О'Брайен. Боротьба йшла в семи фреймах – тобто, до чотирьох виграних. І удача виявилася на боці Юліана – 4: 3. Причому, в цій боротьбі він продемонстрував дуже ефектний і ефективний удар.

Цікаво, що в жовтні минулого року Юліан виграв перші фрейми, розійшовшись нічиєї з англійцем Джоном Естлі – 2: 2. У віці 15 років і 13 днів він став наймолодшим гравцем серед професіоналів, кому це вдалося. Примітно, що турнір також проходив в Мілтон-Кінсі.

Також хлопець ще в минулому році встиг відзначитися в профі "скорострільністю": Бойко менше всіх витрачає часу на удар.

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А часом хлопець дозволяє себе розслабитися і спробувати різні трюки. "Коли втомився тренуватися", Юліан може зробити ось такий удар ручкою.

Нещодавно тенісист вразив трюком з м'ячем.

Дивіться також вражаючий удар гольфистки Люсі Робсон:

Люсі Робсон показала незвичний трюк с клюшкою для гольфу Відео: Instagram
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перемога більярд снукер Юліан Бойко
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