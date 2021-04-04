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Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук

4 апреля, 19:58

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Красотка-легкоатлетка явно поскромничала, попросив оценить этот снимок всего лишь по 10-балльной шкале

Свежеиспеченная чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук в очередной раз восхитила фолловеров своей красотой, опубликовав фото с крупным фокусом на своей груди.

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При этом красотка со стразами под бровями походит не то на индийскую принцессу, не то на космическую героиню фильма про будущее.

"Как вам образ – от 1 до 10?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram Марина Бех-Романчук

"Огонь! Десятки явно мало. Все сто!" – отвечают поклонники спортсменки

Смотрите больше фото Марины Бех-Романчук

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouТube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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легкая атлетика спортсменка Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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