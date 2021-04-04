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Невгамовна! Дружина ексворотаря Динамо, народивши другу дитину, зразу захотіла третю

4 квітня, 01:06

Олег Люлька Олег Люлька

Поки що у Максима Коваля та Каріни Левинської "нічия" – одна дівчинка і один хлопчик

Дружина колишнього воротаря Динамо, а нині аравійського Аль-Фатеха Максима Коваля ексмодель Каріна Левинська не має наміру зупинятися на двох дітях.

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Нагадаємо, 26 лютого 28-річний Коваль вдруге став батьком. Каріна народила йому сина-велетня (57 см), якого назвали Теодором. Він став другою дитиною подружжя, у якого підростає 5-річна донька Мія.

"З майбутньої тещі я перетворилася ще й на майбутню свекруху", – пожартувала тоді дружина голкіпера

І ось, не минуло й півтора місяця після появи на світло Тео, як невгамовна Каріна Левинська зізналася у себе в Instagram: "Переглядаю фотографії з пологів і розумію, що хочу третю".

"Люба, можу одне дитя дати на вихідні. Подивимося, як скоро ти захочеш третє", – запропонувала Каріні одна з її подруг

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На що дружина екскіпера Динамо відповіла: "Тільки, будь ласка, разом з твоєю супернянею".

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Нагадаємо, Коваль став повноцінним гравцем Аль-Фатеха в липні 2019 року. До цього голкіпер провів там сезон на умовах оренди. З Динамо він двічі брав в чемпіонаті України "срібло".

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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воротар Максим Коваль WAGs Карина Левінська

Джерело: Сегодня|Спорт

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