Дружина колишнього футболіста збірної поділилася постільним фото з чоловіком

Подивіться, у чому опинилися в одному ліжку Вікторія Кобленко і Євген Левченко

Актриса і модель Вікторія Кобленко поділилася пікантним знімком з особистого життя – вона в ліжку зі своїм чоловіком, колишнім футболістом збірної України Євгеном Левченком. Правда, чоловік і жінка при цьому одягнені як на парад. Вона в сукні, він у костюмі.

"Суботній вечір. Ось так ми лежимо у власному ліжку", – підписала це фото в Instagram Вікторія Кобленко

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Відзначимо, що Євгена Левченка на цьому фото багато підписників Вікторії Кобленко назвали Джеймсом Бондом.

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

Красуня досить часто викладає відверті фото. Наприклад, недавно Вікторія показала боді, під яким видно все.

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