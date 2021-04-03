Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Дружина колишнього футболіста збірної поділилася постільним фото з чоловіком

3 квітня, 20:41

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Подивіться, у чому опинилися в одному ліжку Вікторія Кобленко і Євген Левченко

Актриса і модель Вікторія Кобленко поділилася пікантним знімком з особистого життя – вона в ліжку зі своїм чоловіком, колишнім футболістом збірної України Євгеном Левченком. Правда, чоловік і жінка при цьому одягнені як на парад. Вона в сукні, він у костюмі.

"Суботній вечір. Ось так ми лежимо у власному ліжку", – підписала це фото в Instagram Вікторія Кобленко

Реклама

Відзначимо, що Євгена Левченка на цьому фото багато підписників Вікторії Кобленко назвали Джеймсом Бондом.

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

Красуня досить часто викладає відверті фото. Наприклад, недавно Вікторія показала боді, під яким видно все.

Реклама

Реклама

5 фактів про новий локдаун, які має знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Євген Левченко WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти