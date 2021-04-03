Мільярд на двох! Хто більше заробляє в сімействі Світоліної і Монфіса

У суботу француз Гаель Монфіс зробив пропозицію руки і серця Еліні Світоліній. Українка з шикарною обручкою на безіменному пальці відповіла: "Так!". Тобто, вже в липні на нас чекає головне спортивна весілля року.

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Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світу

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Відзначимо, що обоє належать до найкращих тенісистів світу. Однак Еліна успішніша – вона п'ята ракетка жіночого світового тенісу, позаяк Гаель – п'ятнадцята в чоловічому.

І, схоже, головною годувальницею в їхній родині буде Еліна.

Принаймні наразі, за даними WTA, 26-річна Світоліна заробила в тенісі $ 20 131 621 призових, з них 271 362 долари – поточного року.

В активі ж 34-річного Монфіса – $ 19 366 771 призових за всю кар'єру, з яких в 2021-му він заробив 138 730 доларів.

Сумарно обидва заробили ракеткою майже 40 мільйонів доларів – в перерахунку на українську валюту це понад мільярд гривень.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Правда, нещодавно Світоліна поскаржилася, що пандемія призвела до значного зменшення призових у тенісі.

"Тепер уже менша мотивація грати на окремих турнірах, адже призові значно знизилися. Тому краще пропустити певні змагання, щоб не втомитися перед великими. Але, сподіваюся, ми зможемо з часом повернутися до того, що було раніше", – каже Еліна

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Еліна і Гаель / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

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