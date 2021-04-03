Неймару приписали роман з чарівною співачкою: дивіться, на кого "запав" футболіст

Бразильській пресі виявилося мало фейку про сторінку Неймара на сайті знайомств, тому вони опублікували нові чутки про особисте життя знаменитого форварда Парі Сен-Жермен. Згідно з новою інформацією, Неймар завів роман з венесуельською співачкою Валентиною Седеньо, яка виступає під псевдонімом Валенседе.
За відомостями ЗМІ, форвард обмінявся з дівчиною повідомленнями в соціальних мережах і зізнався, що хоче її "на все життя".
Втім, у самого Неймара ця "новина" викликала тільки сміх. Футболіст вже встиг спростувати цю новину, іронічно заявивши, що його не попереджали про свою нову любов. "Виходить, що я закоханий. Просто вони забули сказати про це мені", – написав бразилець в Twiter і прикріпив смайлик.
Валенседе – сценічний псевдонім Валентини, яка в 25 років робить свої перші кроки в світі музики. Співачка проживає в США і частенько викладає відверті фото з пляжу і басейну, а також створила бренд купальників і бікіні, повідомляє record. Цікаво, що на її сторінці в Instagram написано, що вона – інженер і вебдизайнер.
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