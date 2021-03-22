Неймару довелося пояснюватися за сторінку на сайті знайомств "на одну ніч"

У Мережі з'явився скріншот нібито офіційної сторінки нападника "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймара в популярному додатку для знайомств Tinder. Втім, сам футболіст заперечує, що ця сторінка належить йому, хоча на ній видно значок справжності.
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"Я сподіваюся, що той, хто використовує Tinder з моїм ім'ям ... добре мене представляє", – віджартувався Неймар в Twitter.
Популярний сервіс знайомств частенько використовують для знайомств "на одну ніч". Ймовірно, один з уболівальників Неймара вирішив отримати додаткову увагу від дівчат. Цікаво, як буде виправдовуватися під час побачення?
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