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Реклама футбольного клубу з напівголою красунею викликала скандал: дивіться фото

3 квітня, 10:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Красуня в бікіні запрошувала фанатів до готелю

Бразильський клуб Сампайо Корреа потрапив у скандал через рекламу в соцмережах. Все через фотографію, обрану для ілюстрації спеціальної акції для членів клубу, яка гарантувала їм знижку в мотелі-спонсора клубу.

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Поруч з гаслом реклами "Забий гол, болівійцю!" розмістили красуню в бікіні в зухвалій позі і футболці клубу, пише Record.

У коментарях клуб звинуватили в сексизмі, тому керівництву довелося виправдовуватися і вибачатися: "Це рекламний матеріал спонсора клубу, зроблений маркетинговою командою партнера. З цієї нагоди Сампайо Корреа висловлює свою повагу всім фанаткам, які є частиною нашого неосяжного всесвіту, і заявляє, що ніколи не мав наміру образити або спаплюжити образ жінки".

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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дівчина чемпіонат Бразилії WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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