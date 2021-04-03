Реклама футбольного клубу з напівголою красунею викликала скандал: дивіться фото

Бразильський клуб Сампайо Корреа потрапив у скандал через рекламу в соцмережах. Все через фотографію, обрану для ілюстрації спеціальної акції для членів клубу, яка гарантувала їм знижку в мотелі-спонсора клубу.
Поруч з гаслом реклами "Забий гол, болівійцю!" розмістили красуню в бікіні в зухвалій позі і футболці клубу, пише Record.
У коментарях клуб звинуватили в сексизмі, тому керівництву довелося виправдовуватися і вибачатися: "Це рекламний матеріал спонсора клубу, зроблений маркетинговою командою партнера. З цієї нагоди Сампайо Корреа висловлює свою повагу всім фанаткам, які є частиною нашого неосяжного всесвіту, і заявляє, що ніколи не мав наміру образити або спаплюжити образ жінки".
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