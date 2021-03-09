Нелюдська сила! Футболіст відкинув суперника на п'ять метрів

Бразильський нападник Халк довів, що відбирати у нього м'яч – марна трата часу

Відомий бразильський нападник Халк провів дебютний матч у складі "Атлетіко Мінейро", відразу виправдавши своє прізвисько на честь однойменного персонажу всесвіту Marvel, що володіє надлюдською силою.

Реклама

Читайте також: Легенда бразильського футболу стане батьком вп'яте: його дружина чарівна

У поєдинку чемпіонату штату Мінейро з "Уберландією" один із суперників спробував відібрати у Халка м'яч. Але 34-річний форвард жорстко зіграв корпусом і, частково, рукою, відштовхнувши півзахисника гостей Франко далеко-далеко від себе.

Поштовх виявився таким сильним, що опонент Халка відлетів на п'ять метрів. Що цікаво, суддя навіть не зафіксував у цьому епізоді порушення правил.

Відео з поштовхом Халка вже стало вірусним, зібравши мільйони переглядів: бразилець вкотре вразив футбольну публіку своєю міццю.

Реклама

А ось голами Халк в дебютній грі за клуб не відзначився. "Атлетіко Мінейро" розгромив "Уберландію" 4:0 без забитих м'ячів знаменитого форварда.

Нагадаємо, останнім клубом Халка був китайський "Шанхай СІПГ", за який він забив 50 голів в 100 матчах. До того він грав у "Зеніті" і "Порту", був срібним призером Олімпіади-2012 і переможцем Кубка Конфедерацій-2013.

Халк і його дружина Каміла / Фото: Twitter

Реклама

Додамо, що наприкінці 2019 року Халк покинув дружину заради її племінниці Каміли, залишивши свою вже ексжінку з трьома дітьми.

За даними ЗМІ, колишня дружина вимагає від Халка 700 млн реалів – близько $134 млн.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама