Русский
$ 27,71
33,08
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Нелюдська сила! Футболіст відкинув суперника на п'ять метрів

9 березня, 10:46

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильський нападник Халк довів, що відбирати у нього м'яч – марна трата часу

Відомий бразильський нападник Халк провів дебютний матч у складі "Атлетіко Мінейро", відразу виправдавши своє прізвисько на честь однойменного персонажу всесвіту Marvel, що володіє надлюдською силою.

Реклама

Читайте також: Легенда бразильського футболу стане батьком вп'яте: його дружина чарівна

У поєдинку чемпіонату штату Мінейро з "Уберландією" один із суперників спробував відібрати у Халка м'яч. Але 34-річний форвард жорстко зіграв корпусом і, частково, рукою, відштовхнувши півзахисника гостей Франко далеко-далеко від себе.

Поштовх виявився таким сильним, що опонент Халка відлетів на п'ять метрів. Що цікаво, суддя навіть не зафіксував у цьому епізоді порушення правил.

Відео з поштовхом Халка вже стало вірусним, зібравши мільйони переглядів: бразилець вкотре вразив футбольну публіку своєю міццю.

Реклама

А ось голами Халк в дебютній грі за клуб не відзначився. "Атлетіко Мінейро" розгромив "Уберландію" 4:0 без забитих м'ячів знаменитого форварда.

Нагадаємо, останнім клубом Халка був китайський "Шанхай СІПГ", за який він забив 50 голів в 100 матчах. До того він грав у "Зеніті" і "Порту", був срібним призером Олімпіади-2012 і переможцем Кубка Конфедерацій-2013.

Халк і його дружина Каміла

Халк і його дружина Каміла / Фото: Twitter

Реклама

Додамо, що наприкінці 2019 року Халк покинув дружину заради її племінниці Каміли, залишивши свою вже ексжінку з трьома дітьми.

За даними ЗМІ, колишня дружина вимагає від Халка 700 млн реалів – близько $134 млн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст чемпіонат Бразилії Халк Атлетіко Мінейро

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти