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Колишній плеймейкер "Динамо" знайшов собі нову команду в 40 років

6 березня, 17:27

Олег Люлька Олег Люлька

Карлос Корреа допоможе своїм досвідом молоді в третьому дивізіоні штату Сан-Пауло

Колишній півзахисник київського "Динамо" Карлос Корреа, якому йде 41-й рік, досі продовжує футбольну кар'єру! Як стало відомо сьогодні, експлеймейкер "біло-синіх" перейшов до клубу "Капіваріано", який виступає в третьому дивізіоні штату Сан-Пауло.

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"Ця команда свого часу дуже мені допомогла. Очікую, що ми зможемо вдало виступити в сезоні і заслужити на підвищення. На тренуваннях я побачив, що це молода команда, але з хорошим потенціалом. А у мене є досвід, яким я можу з нею поділитися", – наводить слова Корреа офіційний сайт "Капіваріано" , за який Карлос вже грав 2017 року

Нагадаємо, що недавно 40-річний Карлос Корреа повідомив про припинення своїх виступів за "Ітуано" за обопільною згодою сторін.

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У київському "Динамо" Корреа виступав з 2006 по 2012 роки, двічі в складі команди ставши чемпіоном України.

Дивіться, як нині "Динамо" грає в єврокубках

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