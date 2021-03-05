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Луческу рятує "Динамо": в Києві пройде незвичайний матч

5 березня, 08:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український гранд зіграє з румунським заради благодійності

27 березня на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться товариський матч, в якому київське "Динамо" прийматиме гостей із Румунії. "Динамо" (Бухарест) зараз зазнає серйозних фінансових проблем, і український клуб вирішив допомогти їх вирішити проведенням благодійної зустрічі. Пройде вона з ініціативи нинішнього головного тренера киян Мірчі Луческу. Виручені кошти будуть спрямовані клубу з румунської столиці.

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Новину повідомив сайт прихильників команди.

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Румунське "Динамо" затримує футболістам виплату зарплати, через що клуб може відчути проблеми з отриманням ліцензії на виступ у вищому дивізіоні. Команда з Бухареста зараз займає лише 13-е місце серед 16 колективів еліти.

Зауважимо, що в кінці березня національні збірні гратимуть відбіркові матчі чемпіонату світу, так що зустріч на "Олімпійському" підопічні Луческу проведуть в ослабленому складі. Знаменитий румунський тренер очолював "Динамо" (Бухарест) у 1985-1990 рр.

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Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

До речі, тренер "Челсі" вчився грати в футбол за революційними матчами "Динамо".

Дивіться, як "Динамо" розгромило на виїзді "Львів" у чемпіонаті України:

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футбол НСК Олімпійський Динамо Київ Мірча Луческу Динамо Бухарест благотворительный матч
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