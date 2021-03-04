"Динамо" дісталися кривдники "Шахтаря": оце так легка рука у Саші Лободи!

Лідер Першої ліги "Агробізнес" після перемоги над "гірниками" спробує здолати ще одного гранда

У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальних пар Кубка України. Його проводили телеведуча Олександра Лобода і тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк.

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З легкої руки Лободи, в 1/2 фіналу "Динамо" зіграє на виїзді з сенсаційним "Агробізнесом", а "Олександрія" прийме "Зорю".

Відзначимо, що базова дата матчів 1/2 фіналу – 21 квітня. У разі нічиєї в основний час, передбачені екстра-тайми і серія пенальті.

Фінал Кубка України-2021 відбудеться 12 травня в Тернополі.

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Нагадаємо, що головною сенсацією 1/4 фіналу стала перемога першолігового "Агробізнесу" над "Шахтарем" 1:0. На 51-й хвилині кіпер команди з Волочиська Мозиль парирував пенальті Алана Патріка, а в додатковий час вже Семенець вразив ворота "гірників".

З великими труднощами пробилося до півфіналу Кубка України "Динамо", лише в серії пенальті здолавши "Колос". Тепер кияни – фаворити нинішнього розіграшу.

Нагадаємо, що володарем Кубка України-2020 стало "Динамо", у фіналі в серії пенальті перемігши "Ворсклу".

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