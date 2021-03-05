Брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові

У 2012 році Алішер Усманов був готовий купити київський клуб майже за півмільярда доларів

Сьогодні на світ з'явилась історія про те, як дев'ять років тому столичне "Динамо" могло поміняти власника. Брати Григорій і Ігор Суркіси готові були продати український клуб російському мільярдерові Алішеру Усманову.

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Тим часом, Луческу рятує "Динамо": в Києві пройде незвичайний матч.

Новину опублікував Telegram-канал "Динамо Київ Inside":

"Для Суркісів "Динамо" не є фетишем. Клуб для Суркісів зробив рівно стільки, скільки вони зробили для нього. Цей союз був взаємовигідним протягом багатьох років. Але в житті бувають ситуації, коли тверезий розрахунок перекриває навіть сильну емоційну прихильність. Навесні 2012 року наша команда могла отримати нового власника. На тлі позбавлення Суркіса-старшого поста президента ФФУ він земоціонував. Наслідком цього стали короткострокові і успішні переговори з дітищем Алішера Усманова USM Holding. За нашими даними, ціна питання склала 400 млн $, але угода зірвалася за день до підписання... Алішеру порадили почекати... "

Нагадаємо, що Усманов в минулому десятилітті володів акціями лондонського "Арсеналу", але в 2018 році продав їх американцеві Стену Кронке. Сам росіянин розповідав, що з дитинства вболіває за московське "Динамо".

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