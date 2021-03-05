Брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові

Сьогодні на світ з'явилась історія про те, як дев'ять років тому столичне "Динамо" могло поміняти власника. Брати Григорій і Ігор Суркіси готові були продати український клуб російському мільярдерові Алішеру Усманову.
Тим часом, Луческу рятує "Динамо": в Києві пройде незвичайний матч.
Новину опублікував Telegram-канал "Динамо Київ Inside":
"Для Суркісів "Динамо" не є фетишем. Клуб для Суркісів зробив рівно стільки, скільки вони зробили для нього. Цей союз був взаємовигідним протягом багатьох років. Але в житті бувають ситуації, коли тверезий розрахунок перекриває навіть сильну емоційну прихильність. Навесні 2012 року наша команда могла отримати нового власника.
На тлі позбавлення Суркіса-старшого поста президента ФФУ він земоціонував. Наслідком цього стали короткострокові і успішні переговори з дітищем Алішера Усманова USM Holding. За нашими даними, ціна питання склала 400 млн $, але угода зірвалася за день до підписання... Алішеру порадили почекати... "
Нагадаємо, що Усманов в минулому десятилітті володів акціями лондонського "Арсеналу", але в 2018 році продав їх американцеві Стену Кронке. Сам росіянин розповідав, що з дитинства вболіває за московське "Динамо".
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