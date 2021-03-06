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Бывший плеймейкер "Динамо" нашел себе новую команду в 40 лет

6 марта, 17:27

Олег Люлька Олег Люлька

Карлос Корреа поможет своим опытом молодежи в третьем дивизионе штата Сан-Пауло

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Корреа, которому идет 41-й год, все еще продолжает футбольную карьеру! Как стало известно сегодня, экс-плеймейкер "бело-синих" перешел в клуб "Капивариано", выступающий в третьем дивизионе штата Сан-Пауло.

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"Эта команда в свое время очень мне помогла. Ожидаю, что мы сможем хорошо выступить в сезоне и заслужить повышение. На тренировках я увидел, что это молодая команда, но с хорошим потенциалом. А у меня есть опыт, которым я могу с ней поделиться", – приводит слова Корреа официальный сайт "Капивариано", за который Карлос уже играл в 2017 году

Напомним, что недавно 40-летний Карлос Корреа сообщил о прекращении своих выступлений за "Итуано" по обоюдному согласию сторон.

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В киевском "Динамо" Корреа выступал с 2006 по 2012 годы, дважды в составе команды став чемпионом Украины.

Смотрите, как сейчас "Динамо" играет в еврокубках

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