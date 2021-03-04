Українська
$ 27,85
33,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" достались крушители "Шахтера": вот это легкая рука у Саши Лободы!

4 марта, 11:48

Олег Люлька Олег Люлька

Лидер Первой лиги "Агробизнес" после победы над "горняками" попытается одолеть еще одного гранда

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины. Ее проводили телеведущая Александра Лобода и тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк.

Реклама

С легкой руки Лободы, в 1/2 финала "Динамо" сыграет на выезде с сенсационным "Агробизнесом", а "Александрия" примет "Зарю".

Отметим, что базовая дата матчей 1/2 финала – 21 апреля. В случае ничьей в основное время, предусмотрены экстра-таймы и серия пенальти.

Финал Кубка Украины-2021 состоится 12 мая в Тернополе.

Реклама

В тренде
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

Напомним, что главной сенсацией 1/4 финала стала победа перволигового "Агробизнеса" над "Шахтером" 1:0. На 51-й минуте кипер команды из Волочиска Мозиль парировал пенальти Алана Патрика, а в дополнительное время уже Семенец поразил ворота "горняков".

С большим трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины "Динамо", лишь в серии пенальти одолевшее "Колос". Теперь киевляне – фавориты нынешнего розыгрыша.

Напомним, что обладателем Кубка Украины-2020 стало "Динамо", в финале по пенальти одолевшее "Ворсклу".

Реклама

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

жеребьевка Динамо Киев Заря Луганск Кубок Украины ФК Александрия Агробизнес Волочиск

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять